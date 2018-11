Læserbrev: Anders Johansson, "Ærøs mand" vælger nu, hvor der er mest brug for en ærøsk stemme i politik, at bede om orlov - betalt selvfølgelig - fra kommunalbestyrelsen på Ærø.

Jeg kan forestille mig, dette sker af frygt for at se os borgere i øjnene, når der kommer til at forsvinde en masse arbejdspladser grundet hans partikollegas frygt for "international kriminalitet" ved proformaægteskaber, har valgt at fjerne en velfungerende model til at få folk der ellers ville have problemer med at blive gift i deres respektive lande, såsom homoseksuelle ægteskaber, andre regler i andre lande eller lang behandlingstid i andre landes systemer.

Der er selvfølgelig brodne kar, det vil der altid være, tag eksempelvis Mai Mercados eget system, hvor man kan stjæle flere millioner over flere år, der dåner den halve procent - højt sat - af proformaægteskaber, der er på Ærø på årsbasis.

Hvor har vores kære folkevalgte politiker Anders Johansson (der har været Mais afløser, da hun havde barsel) været henne i hele denne sag? Har han haft travlt med at blive præsident, eller hvad er det for en joke, han kører nu? Hans jokes er på bekostning af OS, hans nærmeste. Men det skal han ikke bekymre sig om, nu hvor han har sin lejlighed i København og kan få en økonomisk bonus fra Mai, da man kan få tilskud, hvis man har langt på arbejde fra Ærø.

Hvordan man kan få sig selv til at tage orlov nu - betalt af os skatteborgerne - er mig en gåde. Men vi kan vel forvente, at der kommer til at være tavshed fra Anders, igen...

Held og lykke på borgen, og nyd nu endelig mine penge.