Debat: Hvordan går det, når det offentlige skal lave frivillige aftaler med landbruget?

Læserbrev: Så kom der en aftale om stop for sprøjtning med gift og gødskning i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er): Kommunerne skal inden udgangen af 2022 lave aftaler med lodsejerne om ophør af sprøjtning i disse områder tæt på drikkevandsboringerne.

Men hvordan går det, når det offentligt skal lave frivillige aftaler med landbrugets folk? Lad os se på vådområderne: Siden 2009 har kommuner via vandområdeplanerne 1 og 2 kunnet lave frivillige aftaler med lodsejerne om oprettelse af vådområder for at begrænse udledning af kvælstof og fosfor til vandløb og hav, og siden 2016 har lodsejerne frivilligt kunnet oprette minivådområder for at afbøde uheldige virkninger for vandmiljøet af den ekstra tildeling af gødning, som 'Landbrugspakken' fra 2015 tillod.

Hvordan er det så gået? Et eksempel: På Ærø blev der i 2010 oprettet et vådområde i det fredede Vitsø, og der bliver - måske - på et tidspunkt oprettet et i Store Rise Mose. Ellers er Kommunens planer om vådområder blevet skudt ned af lodsejerne. Der er ikke oprettet ét eneste minivådområde. Det ser en smule bedre ud andre steder i landet. Men ikke meget bedre. Det er jo frivilligt!

Man må konkludere, at frivillige aftaler nok ikke er realistiske. Tænk hvis skattebetaling var frivillig? Hvis vores havmiljø og drikkevand skal bevares sundt og rent for eftertiden, må forbud og krav indføres ved lov - også når det gælder landbruget.

Der er snart folketingsvalg. Lad os få et andet flertal, et flertal som tør beskytte os og vores natur.