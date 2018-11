Debat: Hvordan bliver vi flere på Ærø?

Læserbrev: Hvis det alene handler om at få fyldt husene op og flere penge i kommunekassen, er løsningen en bro.

Det kan desværre ende med at blive nødvendigt, hvis vi ikke lykkes med at tænke nyt, og dermed kan sikre de fordele, der er ved at bo på en charmerende "stor" ø. Vi er nødt til lidt kassetænkning. Hvilke nye indbyggere giver et reelt overskud til kommunekassen. Det ved jeg ikke, men det bør beregnes.

Jeg er f.eks. i tvivl om, hvor meget seniorer giver til kommunekassen. At satse på seniorer kræver jo også, at de kan føle sig trygge ved sundhedstilbud på øen og oplevelser nok i vinterhalvåret. Jeg tror, det er bedst at satse mest på den nye trend, at familier vender storbyerne ryggen og ønsker et bedre liv for dem selv og deres børn.

En særlig opmærksomhed bør vendes mod de flere og flere, som ønsker at bo med et minimum af elektromagnetisk stråling (mikrobølgestråling/mobilstråling) fra mobilmaster, wifi, fjernaflæste el-målere osv. Flere og flere udvikler en slags allergi/intolerance mod den slags (mig selv inkl.), og de er nødt til at bo langt fra mobilmaster f.eks. Der er efterspørgsel efter den slags steder i Danmark.

Og så skal børnene kunne tilbydes wifi-frie skoler - eventuelt som vedtaget ved lov i Frankrig, hvor der kun må tændes for wifi, når det er helt nødvendigt i undervisningen. Flere benytter i stedet ledninger til routerne. Og selvfølgelig intet i institutioner med små børn. Dette er også helt forbudt i blandt andet Frankrig.

Jeg tror med andre ord, at hvis dele af Ærø kunne tilbyde dette, ville der komme nye, yngre indbyggere. Og vi har jo masser af fibernet. Det bliver nok nødvendigt med flere lejeboliger, så det er let at flytte, hvis vinteren bliver for hård. Og indførelse af omkostningsbestemt husleje vil nok gøre lejen billigere.

Jeg kan desværre ikke overvære avisens spændende møde torsdag aften, da jeg deltager i Folkeuniversitets arrangementer om Ærø dette efterår. Derfor dette læserbrev.