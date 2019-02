Debat: Hvad gør kommunen for at øge turismen på Ærø?

Læserbrev: Ærø er verden over kendt for sin rummelighed, øboernes imødekommenhed og ikke mindst en fantastisk velbevaret middelalderby samt en søfartshistorie, der er helt enestående. Det, blandt meget andet.

Den store industri er for længst borte, indbyggertallet rasler ned, og gode funderede borgere må fraflytte øen på grund af manglende arbejdspladser. Det er synd og skam, men jeg må indrømme, at jeg godt kan forstå de folk, der modvilligt må opgive livet som ærøbo.

Jeg savner kommunal handling, handling der bidrager til vores fælles levebrød, nemlig turismen. Handling der støtter op om det gode ø-liv og som medvirker til skabelsen af arbejdspladser.

På det seneste har vi ærøboer oplevet skærpet kontrol af vores hverdag. Vi skal nu stå højre ret, når udefrakommende kontrollanter patruljerer vores gader (betalt af vores egen kommunekasse). Brug dog tiden fornuftigt!

Jeg ville ønske at se noget handling blandt andet på vores havnefronter; specielt i den verdenskendte søfartsby ligger store dele af de kommunale havnearealer uudnyttet hen. Jeg ser potentiale, som vi alle kunne drage nytte af. Prøv at tænk et scenarie, hvor Ærø ikke havde Marstal Sejlklub eller vores alles søfartsmuseum til at skabe liv og attraktioner på havnen i Marstal.

Hvad har man egentlig gjort af kommunale tiltag for at øge, eller bare fastholde turismen? Derfor vil jeg gerne spørge vores alles teknik- miljø- og havneudvalgsformand, Lennart Mogensen, om følgende: Hvornår vil vi ærøboer opleve kommunale turistmæssige tiltag på havnen i Marstal?

Og på vegne af alle os bekymrede borgere vil jeg gerne bede om en "masterplan" og en tidsramme. For der er vel en plan? (Jeg kan godt læse, vores gode havnefogeds nyhedsbrev, som i øvrigt er et dejligt tiltag, men her er tale om vedligehold, ikke nytænkning)

Ærø bør investere i fremtiden, investere i turismen. Udvikling skal også komme oppe fra! Vi er allerede agterudsejlet, og de andres forspring bliver kun længere og længere...

Fra en bekymret borger, men på vegne af os alle.