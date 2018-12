Læserbrev: Vi bådejere fik i det tidlige efterår besked om, at bådene skulle på land inden den 29. oktober 2018 (!) fordi det længe ventede og hårdt tiltrængte arbejde med at forny spuns m.v. ved ophalerstedet skulle kunne påbegyndes primo november måned. Der var nærmest kø ved kranen i oktober måned, fordi de fleste gerne ville have båden på land inden "deadline". Derefter blev kranen rigget af og fjernet fra området. Klar til start.

Nu, her den 10. december, kan man så konstatere, at der stort set ikke er sket en sk..! Se billedet! Selv om der er begyndt at dukke materialer op her medio måneden, så bliver arbejdet næppe sat i gang på denne side af jul/nytår. Altså bliver arbejdet formentlig et par måneder forsinket!

Spændende bliver det derfor, om dette "forplanter" sig til foråret, så bådene måske først kan komme i vandet igen i juni måned og ikke i april som forventet? Ærø Kommune har formentlig sikret sig dagbøder i tilfælde af forsinkelse, men hvad glæde har bådejerne af det ? - Ja, jeg spø'r bare!