Debat: Glædeligt, at regeringen har fokus på Ærø

Læserbrev: Det er rigtig glædeligt, at regeringen med sin finanslov har fokus på Ærø. Vi har store udfordringer med at opretholde vores små lokalsamfund i Danmark, hvor det desværre bliver sværere og sværere at sikre udvikling og ordentlig velfærd. Siden krisen har Ærø mistet over 350 arbejdspladser, og det er meget for sådan et lille samfund.

Det er vigtigt, at vi får skabt mere udvikling i alle dele af Danmark og derfor er det tiltrængt med bedre rammer for Ærø. 75 millioner kroner til udvidelse af Søby Havn, investering i et nyt iværksætterhus på Motorfabrikken Marstal, fastholdelse af forhøjede pendlerfradrag, samt en pulje på 10 millioner kroner for udsatte øsamfund er alle rigtig gode tiltag for Ærø.