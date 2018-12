Debat: Giv 25.000 kroner i dusør for at få tilflyttere til øen

Læserbrev: Et af de helt store problemer for Ærø er befolkningsflugten/nedgangen. Med over 100 færre borgere på bare et år, mister Ærø cirka syv årlige millioner i udligningsbeløb fra staten. Børnefamilier flytter af øen, da de ikke føler, at skolen gør nok for at stoppe mobning. Andre får "økuller", da der ikke er en færge i hver havn på øen, og flytter "teltpælene". Eneste sted, der ikke er tilbagegang, er hos bedemanden.

På Fyens.dk lufter kommunaldirektør Allan Filtenborg muligheden for at købe ekstern bistand. Herre Jemini. Hvorfor gå over åen efter vand? Nej, indfør en "dusør" på for eksempel 25.000 kroner til en ærøbo, der kan lokke en ny blivende borger til at slå sig ned på Ærø. Man kan vel bogføre det som "konsulentbistand". Beløbet skal naturligvis først udbetales når den nys ankomne har været her et år. Allerede efter år 1 har kommunen, når dusøren er fratrukket, et overskud på cirka 43.000 kroner per nytilflytter. Den, der intet vover, intet vinder.

God jul til alle.