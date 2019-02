Debat: Et land i balance gælder også Ærø

Læserbrev: Der skal ske udvikling i hele Danmark. Så kort kan det siges, men det er naturligvis ikke udtømmende for kampen mod centralisering og for det gode liv, der også leves uden for de store byer. Der er akut brug for en ny udligningsordning imellem landets kommuner. De rige kommuner må levere flere penge til de fattige kommuner. Vi skal have et land i nogenlunde balance, når det gælder kernevelfærd.

Tilflyttere til landkommuner, såsom Ærø, er også en nødvendighed. Derfor skal der også være arbejdspladser. Den nuværende regering har flyttet statslige arbejdspladser ud i provinsen, hvilket er grundlæggende godt, men arbejdspladserne er hovedsageligt blevet placeret i byer, der i forvejen har stor vækst. Når der fremadrettet skal ses på udflytning af statslige arbejdspladser, så er det helt afgørende, at de placeres i landkommuner. Her er Ærø en oplagt mulighed.

Endelig er det et bragende godt forslag, som Morten Brixtofte fremkommer med, når han foreslår, at det skal være gratis for pendlere at tage færgen. Vi skal have konkrete handlinger bag de gode intentioner, hvis vi, i fællesskab, skal lykkes med at skabe udvikling her, hvor vi bor.