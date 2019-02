Debat: En ø af Ærøs størrelse skal da have et sygehus

Læserbrev: Som folketingskandidat med mange ture til Ærø bliver man altid varm om hjertet, når man lander på øen. Der er trygt, masser af frisk luft og et unikt fællesskab når det kræves. Når vi snakker sygehus på Ærø, så er jeg 100 procent klar i spyttet: Selvfølgelig skal det bestå, det må der slet ikke være nogen tvivl om.

En ø af Ærøs størrelse skal da have et sygehus. Det giver tryghed. Vi skal igen have befolkningstallet op, og dem der snakker om lukning, burde skamme sig. Frisk luft til hjernen og et lidt andet tempo end i hovedstaden gør, at jeg tror, Ærø igen vil trække tilflyttere til.

Grøn omstilling bliver jo vigtigere og vigtigere i hele verden. Her er Ærø også godt kørende. Det skal I/vi være stolte af.

Jeg har selv haft sommerhus på Ærø, og her undres jeg over, at man efter den nye søgning nu kommer op på kun 100 sommerhuse. Tænker vi på for eksempel Læsø og Samsø, så har de fået tilladelse til flere tusinde. Det er slet ikke de tal, vi behøver at snakke om på Ærø, men lad os nu bare tage hul på langt flere sommerhuse.

Landevejsprincippet har jeg tidligere været inde på, og det skal selvfølgelig være hele året. Og lad os så i øvrigt få de positive historier frem i rampelyet igen. Jeg er Ærø-fan - hva' fan er du?