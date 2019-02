Debat: Du må ikke ødelægge vores smukke ø i vækst, Mai Mercado

Læserbrev: Jeg er ansat i et af de danske bryllupsbureauer på Ærø.

Jeg flyttede hjem til Ærø igen som 30-årig og fik tilbudt et godt job, da der var vækst og fremgang. Jeg er nu 36 år. Det har været en fantastisk smuk rejse at se som lokal ærøbo, hvordan alt begyndte at blomstre på hele øen året rundt og ikke kun i højsæsonen om sommeren.

Jeg har fulgt bryllupsbranchen tæt på i snart seks år nu. Gang på gang har jeg set, hvordan et bryllupspars behov har spredt sig på Ærø. Det har bidraget til en ø med sprudlende vækst hos restauranter, cafeer, alle typer butikker, hoteller, b&b, ærøsk natur og seværdigheder. En overnatning på to-tre dage er helt almindeligt for et par. Derudover kan de have deres familier og venner med, der også skal indlogeres rundt på øen. Brylluppet bliver ofte fejret med en dejlig frokost, efterfulgt af en romantisk middag på en restaurant.

De lægger mange penge på øen, og det har gjort, at der er åbnet mere og mere. Jeg har fulgt det helt tæt på, især hos selve parrene på bryllupsdagen, hvor de skal giftes. Jeg styler bruden i form af makeup, hår og hjælper med påklædning. Der er KÆRLIGHED i luften. En tyk boble af lykke og kærlighed, som er så fantastisk livsbekræftende at være vidne til som ansat HVER gang.

Det giver dominoeffekt. Mange par anbefaler Ærø til andre par. De fortæller om deres gode oplevelser som nygifte, om den høje service, øens rare befolkning, og om hvor smuk øen er. Især hvor smuk øen er, og hvor søde og hjælpsomme folk er går igen og igen. Ja, man bliver bare så stolt. De føler sig velkomne og tilpasse her. Og vi er gode til det her på øen - for det falder os naturligt. Det kan man om noget kalde for en meget positiv historie for Ærø og for udkantsdanmark.

Det er et STORT og smukt bevis på hvor hurtigt en lille ø kan vækste på få år, men også bevis på hvor hurtigt og ødelæggende det kan være for mange af øens arbejdspladser. Det er om noget også et stort bevis for dig, kære Mai Mercado, at se Danmarks udkantsdanmark i fremadrettet glæde og vækst.

Flere tilflyttere har vi også fået i kraft af voksende arbejdspladser, tilflyttere med børn som går på de lokale skoler. Det hele hænger sammen. Du må ikke ødelægge vores smukke ø i vækst, men finde den bedste løsning. Din løsning er nu en katastrofe og vil lige om hjørnet være så ødelæggende for øen og dens positive vækst.