Debat: Derfor gik DF med til at tilføre Ærøfærgerne flere penge i 2020

Læserbrev: Vi hilser Ærøxpressen velkommen og glæder os til at se den i Marstal. Nogle vil derfor måske undre sig over, at vi i sidste uge gik med til at tilføre det kommunale færgeri flere penge i 2020, for så vidt at vi fjernede den aftalte besparelse på seks millioner kroner i det år. Vi vil gerne forklare hvorfor:

13 af den foregående kommunalbestyrelses medlemmer besluttede den 4. juni 2015 at søsætte el-færge-projektet, hvor 119 millioner fra EU og 71 fra kommunen skulle blive til E/F Ellen, som skulle sejle v-sejlads på Søby-ruterne, samt tilhørende landfaciliteter. Den 17. maj 2017 besluttede er flertal udenom DF, at der i stedet skulle sejles med to kommunale færger fra Søby, men ved budgetforliget senere samme år blev det præciseret, at "Ærøxpressen A/S vil ved driftsstart være berettiget til landevejstilskud. Dette, samt reduktion i omsætningen ved Ærøfærgerne, skal finansieres inden for færgeområdet".

Vores håb og forventning er, at Ærøxpressen kommer drift i slutningen af 2019 og bliver en succes. Dette vil medføre en markant tilpasning i det kommunale færgeri, når ressourcerne skal omfordeles som aftalt ovenfor. Tilpasningen bør foretages hurtigt og vil efter vores vurdering medføre Skjoldnæs' udfasning, som allerede forudset i den nævnte 2015-beslutning, og vi begræder på ingen måde dermed at ville holde næsten resten af kommunalbestyrelsen fast på deres egen oprindelige beslutning! Fem færger sejlende rundt i vintermørket i 2020 er én for mange, men man kan ikke klippe en skaldet, så det vil være for ambitiøst, at det kommunale færgeri både skal tilpasse sig at dele marked og landevejstilskud med det nye rederi OG samtidig spare seks millioner allerede samme år, 2020.

Derfor gik vi med til denne budgetændring, som dog forventes halvvejs finansieret med færgeriets fine overskud fra solskinsåret 2018. Samtidig blev det en del af beslutningen, at vi får den relevante information til at følge belægning og kapacitetsbehov i det kommunale færgeri tæt.