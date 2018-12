Folketingsvalget nærmer sig. Senest 19. juni skal der tages stilling til hvor krydset skal sættes. Som ærøbo finder jeg det vigtigt at have en repræsentant på Christiansborg. Jeg opfordrer derfor flest mulige til at stemme på Ole F. Pedersen, der er opstillet som Venstres kandidat på Ærø til folketingsvalget.

Man kan spørge, hvor vigtigt er det for Ærø at have en stemme på Christiansborg. Et godt eksempel er debatten om placeringen af administrationen af bryllupsindustrien. Den skal nu placeres i Odense.

Havde Ærø haft en kandidat på borgen, havde situationen måske set anderledes ud. Ingen politiker er gået forrest i kampen for Ærø. Afgørelsen betyder et tab for kommunen i størrelsesordenen 2,5 millioner. Hertil kommer tabt indtjening for mange ærøborgere, der har gjort bryllupsindustrien til en levevej. Dette arbejde har betydet arbejdspladser i en kamp for at skabe overlevelse og udvikling for Ærø.

Vi må konstatere, at de fynske politikere, der i dag repræsenterer Ærø i Folketinget, ikke har løftet en finger for os. De har en stol i Folketinget, men kommer først ud når valget nærmer sig. De lover guld og grønne skove. Det giver ingen mening når de blot siger, hvad de vil gøre, i stedet for at høre, hvad de burde have gjort og bør gøre.

Vi har brug for nye kræfter, der vil Ærø det bedste. Derfor skal Ole F. Pedersen fra min side have de bedste anbefalinger på sin vej i Folketinget. Jeg håber, mange vil følge min anbefaling om at stemme på Ole F. Pedersen. Han har, i sin tid som professionel fodboldspiller, arbejdet målrettet og dedikeret med sin sport. Jeg er sikker på, at han med den indstilling vil gøre det samme for Ærø og gøre en god figur i Folketinget. Det vil helt sikkert gøre en stor forskel for hele Ærø.