Debat: De ærøske havne er unikke og skal ikke bare være rastepladser

Læserbrev: Kære Lennart (fmd. Teknik-, miljø- og Havneudvalget), mange tak for svar (Læserbrevet "Turismen er ikke kun et kommunalt anliggende, 17. februar, red.).

Det er dejligt at beddingen bliver funktionsdygtig igen, det er vi mange, som er glade for. Men, burde det ikke være en selvfølge, at når to kommunale beddinger ikke er funktionsdygtige, så bliver de renoveret igen? Det er vel sådan, at man blandt andet holder gang i erhvervslivet?

Selvfølgelig er det ikke kun et kommunalt anliggende at få turismen til at blomstre på Ærø, det siger sig selv. Der er mange selvstændigt erhvervsdrivende, der kæmper en brav kamp, og dem skylder vi alle en stor tak!

Turist- og erhvervsforeningen gør et kæmpe arbejde, det er der ingen tvivl om. Men mulighederne for udvikling bør skabes oppe fra, helt oppe fra. Det er uden tvivl kommunens opgave at være med at skabe rammerne for udvikling og kommunen bør være på forkant med tingene, så vi ikke går yderligere i stå.

De ærøske havne har en helt unik placering for anløb af lystsejlere syd fra. Marstal Havn ligger i top 5 over de havne i Danmark med flest anløb af lystsejlere. Desværre er vi endt som "rasteplads" med sene ankomster og tidlige afgange. Tænk hvis sejlerfolket kunne fastholdes og tage bare en enkelt overnatning ekstra? Det må da som minimum være visionen?

Vi har noget, ingen andre har, lad os udnytte det.

*Ingen havne i det sydfynske har så optimale placeringer som de ærøske.

*Ingen kan købe sig til vores maritime historie og autenticitet.

*Ingen kan etablere et så unikt og lukket badevand som det "lille hav" let kunne blive til.

Personligt ser jeg rigtigt mange havne i løbet af en sommer og oplever nye tiltag alle steder. Store investeringer for at øge sejlerturismen, men jeg savner udvikling hjemme på Ærø.

Hvad angår ændring af lokalplanen for Marstal havn har man siden 2017 været bevidste om, at dokken ville forsvinde fra havnen. En lokalplansændring vil med offentlige høringer, indsigelsesfrister og så videre tage op måske seks måneder at få igennem. Som du selv skriver, er din afdeling ikke i gang endnu ...

Vi går endnu en sommer i møde uden mærkbare kommunale initiativer.

Nu håber jeg, at I reagerer - og hvis man råber højt, må man også være parat til at yde en indsats. Jeg er let at få fat i, så hvis I mangler ideer, visioner eller jeg på anden måde kan byde ind, står jeg selvfølgelig til rådighed.