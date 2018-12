Debat: DF har også aktier i succesrig finanslov for Ærø

Læserbrev: Et gammelt ordsprog siger at "en succes har mange fædre, men en fiasko er forældreløs". Den nye finanslov er en gedigen succes for Ærø, og mange vil også gerne tage æren. Anders Johansson skal have fuld cadeau for at have skaffet to millioner kroner til Motorfabrikken Marstal og for at have trukket sine fem folketingskollegaer i retning af Søby Havn.

Statsministerpartiet bidrager nærmest med komik, når Ole Holm Petersen i et læserbrev nedvurderer blandt andre Anders Johansson og partifællen Erling Bonnesen, som begge derefter i sød, blå forbrødring roser egne indsatser i et fælles læserbrev. Borgmester Ole Wej udtrykker helt rimeligt sin begejstring over især de mange penge til Søby Havn, men udover at tegne Ærø så repræsenterer han Folketingets største parti - som ikke har medejerskab til den gode finanslov. Den forhenværende borgmester fra samme parti tildeles også mange roser for sin indsats.

Helt som ventet forbigår det lokale de facto mediemonopol, Fyns Amts Avis, det største parti bag finanslovsforliget i diskret stilhed, men med risiko for at få det til at lyde som en børnefødselsdag i problemfasen vil jeg - især på vegne af mine 37 partifæller i Folketinget - også gøre krav på afgørende ejerskab til havnebevillingen og det ekstra generelle tilskud på 2 x 10 millioner kroner. Selv vores kritikere erkender nok, at liv på øerne ligger os på sinde, og at vi her, ligesom ved landevejsprincippet, sætter vores tyngde bag det mål.

Hvis det ekstra kommunaløkonomiske råderum formøbles til at sejle med et festfyrværkeri af tyndt belagte kommunale færgeafgange i de kommende år, kan det blive næsten tragikomisk i lyset af, at Dansk Folkeparti på Ærø forholder sig kritisk til kommunalbestyrelsesflertallets færgepolitik. Tiden vil vise det. 2019 burde under alle omstændigheder blive et år med flere store og gode færgenyheder.