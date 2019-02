Læserbrev: Ethvert erhverv kan blive ramt af konjunkturer eller udfordret af konkurrence og ny teknologi. Med andre ord - noget markedsrelateret. Det er vilkår, man kan og må forholde sig til som erhvervsdrivende. Andre udfordringer er ny viden.

Der kom ny 'viden' på banen i den her sag. 'Viden', der handlede om lurvede bagmænd og menneskesmuglere med skumle motiver; tredje-verdensborgere, der med lys og lygte leder efter en korridor ind i Europa. I eksplosiv fart har disse bagmænd og smuglere hærget og lukreret på små danske kommuner og udfordret EU og Interpol. Det danske Folketing og socialministeren blev kaldet til at få det stoppet.

Det tankevækkende ved historien er, at den viden der blev bygget på, var ganske få dokumenterede eksempler, der slet ikke står mål med de midler der er taget i brug for at komme problemet til livs. Det gamle ordsprog "skyde gråspurve med kanoner" kommer til sin ret. Der er i hvert fald tale om, at kuren er værre end sygdommen. De lidelser der er stødt til er værd at tage alvorligt. Et geskæftigt og muntert erhverv er ved at dø ud! Et erhverv der aldrig havde set dagens lys på ryggen af lurvede personer med skumle motiver. Men tværtimod et erhverv der er blomstret op på grund af glade og forelskede, forventningsfulde par, der er kommet til fra nær og fjern for at lade sig smede i hymnens lænker i smukke og idylliske rammer.

Alle disse glade mennesker må vi nu - her i vandkanten - se langt efter. De er faret vild i junglen af kontroller og regler, der nidkært og omhyggeligt forsvares, fordi ganske ganske få har udnyttet et lille hul, der kunne være lukket på langt smidigere vis.

Vi ved alle i dag, at en lille del af erhvervet sønderbombede det for alle, og at der skulle være grebet ind tidligere. Men således oplyste er det en ubærlig straf, at centraliseringen af det formelle nu er ophøjet til en statslig og upersonlig institution langt væk. Ekspertisen i kommunerne og hos bureauerne burde have haft en chance først. Man kunne for eksempel have startet med at screene og autorisere bureauerne og herefter følge op på udviklingen.

Vi er mange der ikke udholder at sidde på hænderne og se erhvervet sygne hen. Vi vil arbejde på og samarbejde om at genvinde tilliden og respekten for bryllupsturismen på Ærø.