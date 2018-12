Debat: Ældresagens omtale af Ærøs hjemmepleje er meget forkert

Læserbrev: Kære Kirsten Skov.

Jeg tager meget gerne en snak med Ældresagen, og det behøver ikke at gå gennem avisen, vi kan hurtigt få et møde i stand, hvis det er ønsket.

De 10 millioner kroner som Ærø kommune har fået i finansloven, er tilskud som kun gives i 2019 og 2020. Derfor er det efter min mening farligt at bruge dem til driftudvidelser, som så skulle fjernes igen i 2021. Jeg vil foreslå, at midlerne bruges til at forbedre den fremtidige drift, for eksempel ved at nedbringe vores gæld, så der i fremtiden er mulighed for at forbedre den gode service kommunen yder blandt andet til ældreområdet.

Og så er din omtale af den udekørende hjemmepleje meget forkert. Der er tid til andet end af få overtøjet af! Der har for nyligt været en evaluering af hjemmeplejen, hvor der gives topkarakterer af brugerne. Desuden er vores hjemmepleje en af landes bedste til at forhindre indlæggelser og genindlæggelser.