Eftersøgning afblæst: Hamed Rezaii fundet efter ni timer

Opdateret klokken 19.47 med Rita Kjelsmark.

Marstal: Den unge afghanske asylansøger Hamed Rezaii, som har været forsvundet siden tirsdag formiddag er her til aften omkring klokken 19 fundet i god behold på havnen i Marstal, få hundrede meter fra sit hjem i Danmarksgade.

Det oplyser hans værge, Rita Kjelsmark til Fyns Amts Avis.

En privat eftersøgninng blev sat i gang klokken 18, og det var en af deltagerne, der fandt ham, fortæller Rita Kjelsmark.

- Og så ringede han selv til mig. Han var meget vred over, at folk og politiet ledte efter ham, fortæller Rita Kjelsmark.

- Han spurgte, hvorfor han skal leve, og hvad han skal være her for, siger hun og forklarer, at han har været i en slags psykotisk tilstand.

Han var kold, men ellers i god behold, oplyser hun, og er ellers lykkelig for, at han er fundet i live.

- Jeg havde ikke troet på det, det havde jeg ikke, siger hun og er dybt taknemmelig over, at så mange har deltaget i eftersøgningen.

- Det gør de, fordi folk holder af ham. Der er derfor, de er kommet, sagde jeg til ham. Og det gør de virkelig, siger hun.

Mandag modtog familien et brev med et afslag på opholdstilladelse for Hamed Rezaii, og det var den besked, der fik ham til at forlade sit hjem.